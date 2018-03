Il sindacato Fiepet rinnova gli organi di rappresentanza: tutti gli eletti

Martedì pomeriggio si è tenuta l’Assemblea Provinciale di Fiepet per il rinnovo degli organi di rappresentanza del sindacato dei pubblici esercizi aderenti a Confesercenti. Dopo il primo mandato, il Presidente Danilo Marchiani è stato riconfermato anche per i prossimi 4 anni a rappresentare i colleghi di Fiepet. Nella sua relazione Marchiani ha condiviso alcune riflessioni su temi che stanno a cuore alla categoria, partendo dal ruolo fondamentale del Pubblico esercizio per l'economia turistica di tutto il territorio provinciale. "L'associazione continuerà a impegnarsi per portare avanti le istanze delle imprese - spiega Marchiani - che hanno bisogno di semplificazione burocratica, di meno tasse, meno oneri amministrativi, meno concorrenza sleale".

Un altro tema importante per la categoria è la formazione, sia del personale dipendente che dell'imprenditore, che sono chiamati a rispondere alle esigenze di una clientela sempre più esigente. Proprio per questo nel corso del pomeriggio è stata proposta una degustazione di oli extravergini di oliva a cura di Franco Spada, agronomo e Presidente del Consorzio Olio Dop Brisighella: un momento professionalizzante e di conoscenza di un prodotto agroalimentare di eccellenza, portavoce del territorio.

Anche il Presidente Provinciale di Confesercenti Monica Ciarapica ha partecipato all'Assemblea augurando buon lavoro alla nuova presidenza provinciale Fiepet che è stata eletta con questa composizione: per Ravenna, Casu Pia del Ristorante Alexander, Colanzi Mirko dell'Alighieri Caffè e Cucina, Falsarella Christian dell'S-Club, Fonti Deborah del Ristorante Pilar, Danilo e Matteo Marchiani del Ristorante Radicchio Rosso, Taroni Claudio del Ristorante Naif. Per il territorio di Cervia-Milano Marittima Fanelli Alessandro del Ristorante Felix e Officine del Sale; per Faenza Dal Borgo Walter del Bar Specchio e Liverani Mauro del Caffè Sacao, mentre per la zona di Lugo è stato eletto Dalfiume Roberto dell'Osteria Malabocca di Bagnacavallo.