Il sindaco in visita a Versalis: obiettivo promuovere iniziative di economia circolare

Il Sindaco Michele de Pascale ha incontrato martedì l’Amministratore Delegato di Versalis (Eni) Daniele Ferrari che ha confermato la particolare centralità dello stabilimento di Ravenna nel sistema produttivo della società e il ruolo strategico nella produzione degli elastomeri. Tra i progetti rilevanti di sviluppo del sito è in corso un importante studio di fattibilità volto alla definizione di una nuova linea elastomeri caratterizzata da una configurazione tecnologica e industriale che la rende flessibile a più tipologie di prodotto, salvaguardando gli aspetti di produttività, redditività e sostenibilità ambientale. Prove industriali dei nuovi prodotti sono già state svolte con successo.

L’Ad di Versalis ha inoltre confermato che a Ravenna prosegue l’impegno per il rinnovo del portafoglio prodotti per lo sviluppo e l’introduzione di nuovi ‘gradi’ a maggior valore aggiunto e a migliorata sostenibilità ambientale, in particolare per pneumatici high performance ed energy saving. Ravenna è sede di un importante Centro Ricerche, motore di innovazione e impegnato in prima linea nello sviluppo del sito, oltre che a supporto di tutti gli impianti del business elastomeri della società chimica di Eni in Italia e all’estero. Durante l’incontro è infine stata condivisa la volontà di promuovere iniziative di economia circolare, sinergiche con le attività dello stabilimento, in particolare per lo sviluppo di progetti per il recupero e riciclo di pneumatici usati, in merito al quale il sindaco ha sottolineato la disponibilità e l’interesse del territorio.