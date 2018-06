Imposta di soggiorno, Confcommercio: "Reinvestire nel turismo un milione di euro"

In merito alla possibilità avanzata dall’assessore comunale al turismo Giacomo Costantini di revisione del Regolamento relativo all’imposta di soggiorno, Federalberghi Confcommercio Ravenna ritiene di non dover segnalare modifiche all’impianto del Regolamento. "Allo stato attuale, infatti, non ci sono particolari motivazione per rivedere il Regolamento che viene applicato alle strutture ricettive del Comune di Ravenna da cinque anni - spiega il presidente Nicola Scialfa - Confermando la posizione di Federalberghi di netta contrarietà all’applicazione dell’imposta di soggiorno, ribadiamo altresì la necessità, già più volte espressa nelle diverse sedi istituzionali, come il gettito derivante dall’applicazione dell’imposta debba essere reinvestito in ambito turistico: in particolare chiediamo che almeno 500mila euro siano destinati alla valorizzazione e promozione turistica del nostro territorio, mentre altri 500mila euro siano utilizzati per migliorare l’arredo urbano dei lidi ravennati".