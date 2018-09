Imprenditoria e innovazione al centro di un incontro di "Bassa Romagna in Fiera"

L’imprenditoria e l’innovazione sono al centro dell’incontro di mercoledì 12 settembre alle 20.45 nello stand “Essere protagonisti del domani” di Cna, Confartigianato e Bcc ravennate, forlivese e imolese, in occasione di Bassa Romagna in Fiera, a Lugo. Nello spazio allestito per la biennale è in programma la conferenza “Al fianco delle imprese per innovare e crescere”, con la presentazione delle attività svolte da Romagnatech, finalizzate a costruire innovazione facendo ponte tra ricerca e mercato, stimolare la crescita e lo sviluppo della nuova imprenditoria e favorire la competitività delle imprese del territorio.

All’iniziativa saranno presenti Massimo Bucci, vicepresidente di Romagnatech, e i direttori di Romagnatech Alessandra Folli e Mario Farnetti. Le iniziative organizzate da Cna, Confartigianato e Bcc ravennate, forlivese e imolese continuano fino a domenica 16 settembre. Le tre realtà si presentano insieme con uno stand accogliente e polifunzionale, situato in piazza Mazzini, all’interno del Pavaglione. Gli appuntamenti sono tutti dedicati agli ingredienti fondamentali per fare impresa ed essere protagonisti del futuro: la scuola, la formazione e l’innovazione. Il programma completo organizzato da Cna, Confartigianato e Bcc ravennate, forlivese e imolese per “Bassa Romagna in Fiera” è disponibile su Facebook all’evento “Essere protagonisti del domani”.