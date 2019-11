In Cna l'ottava edizione del 'Laboratorio per l'innovazione'

Il Laboratorio per l’Innovazione, realizzato dalla CNA di Ravenna, giunto quest’anno alla ottava edizione, si terrà lunedì 2 dicembre, alle ore 17.30, presso la CNA di Ravenna. L’attività, progettata e realizzata anche grazie al contributo della Camera di Commercio, è incentrata sugli interventi per la qualificazione aziendale.

Il progetto ha coinvolto un campione significativo di piccole e medie imprese del territorio della provincia di Ravenna che hanno avuto la possibilità di confrontarsi e di valutare il proprio posizionamento rispetto a una dimensione emiliano-romagnola. Durante l’iniziativa saranno premiate le imprese che si sono distinte in questo percorso, in una cerimonia condotta da Monia Morandi, Responsabile di CNA Industria Ravenna. Ospite d’eccezione della serata sarà Franco Mosconi, professore associato di Economia Industriale all’Università di Parma, membro della direzione della rivista L’Industria ed editorialista per il Corriere di Bologna. Il suo intervento si concentrerà sull’economia dell’Emilia-Romagna, che definisce “Regione d’Europa”. Oltre allo speech di Mosconi, porterà il suo saluto Giorgio Guberti, presidente della Camera di Commercio di Ravenna, e interverrà Massimo Mazzavillani, direttore della CNA di Ravenna. Presiederà i lavori il presidente della CNA di Ravenna, Pierpaolo Burioli.

La partecipazione all'evento è gratuita. È gradita la prenotazione contattando la segreteria organizzativa (sig.ra Marzia Casali – tel. 0544298511 - cna@ra.cna.it)