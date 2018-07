In Darsena il convegno "Strategie di innovazione e buone pratiche per lo sviluppo sostenibile dei porti"

Venerdì 13 luglio alle 9 nella sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro- settentrionale si terrà l’iniziativa "Strategie di innovazione e best-practices per lo sviluppo sostenibile dei porti", evento di networking internazionale dedicato a logistica, produzione industriale, mobilità, sicurezza e crescita per i distretti portuali. L’evento è organizzato nell’ambito dei due progetti di ricerca industriale e trasferimento tecnologico Ravenna Green Port e Clean Port, finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e dal Ministero dello Sviluppo economico allo scopo di stimolare il processo di innovazione e sviluppo in ambito portuale.

I porti giocano un ruolo fondamentale nella promozione dello sviluppo economico del territorio e rappresentano un fattore chiave per l’economia nazionale. Il porto di Ravenna è uno dei principali motori di sviluppo socio-economico del territorio ravennate e regionale, essendo sia un porto industriale sia un luogo di aggregazione per lo svolgimento di molteplici attività con ricadute sociali. L’evento mira a sottolineare lo stato dell'arte dei porti virtuosi, verranno affrontati i temi dell’ambiente, della mobilità e logistica e delle reti energetiche e condivise le best-practices nazionali ed europee al fine di tracciare una visione strategica comune per uno sviluppo sostenibile dei porti europei.

Tra i relatori, i rappresentanti dei porti di Amsterdam, Valencia, e Messina, con la partecipazione della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Ravenna. L’evento sarà animato anche da una tavola rotonda presieduta dal sindaco di Ravenna Michele de Pascale e sarà l’occasione per creare nuove sinergie tra imprese e municipalità, attraverso la definizione di strategie di medio e lungo periodo e l’implementazione di roadmap chiare e condivise per lo sviluppo sostenibile del porto di Ravenna. L'iniziativa è rivolta a imprese, enti di ricerca, enti pubblici e professionisti con l'obiettivo di informarli e metterli in comunicazione con alcuni degli operatori più significativi a livello locale, nazionale e internazionale in termini di logistica, produzione industriale, mobilità, sicurezza e sviluppo sostenibile nell'area porto.