In piazza Kennedy si festeggia la primavera e si firma per dire #stopcibofalso

#Stopcibofalso, la grande mobilitazione popolare avviata da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica per dire basta alle etichette non trasparenti ed al cibo falso nel carrello della spesa, arriva nel cuore di Ravenna. Con tanto di sorpresa pasquale



#Stopcibofalso, la petizione promossa per tutelare il cibo nostrano e genuino e soprattutto la salute dei consumatori, sbarca domani e domenica in Piazza Kennedy, splendida cornice dell’evento dedicato a ‘food, green e natura ‘Assaggi di Primavera’ al quale Coldiretti Ravenna e Campagna Amica partecipano con un grande mercato contadino a km0.



Dalle 10 alle 19 di sabato 24 e domenica 25 marzo sarà possibile aderire alla petizione per chiedere all’Unione Europea di rendere obbligatoria l’indicazione di origine degli alimenti. Nonostante i passi avanti, permangono infatti ancora ampie zone d’ombra per cui ogni giorno rischiano di finire nel piatto alimenti di bassa qualità e origine incerta che mettono a rischio la salute, come dimostrano i ripetuti allarmi alimentari. Nel corso delle due giornate, presso un apposito gazebo Coldiretti allestito in piazza Kennedy, non solo sarà possibile firmare, ma anche conoscere e degustare in anteprima – al grido di ‘una firma, una fetta’ - la colomba pasquale realizzata con la farina del grano Giorgione e con tutti ingredienti rigorosamente made in Italy (dal burro alle uova, allo zucchero, alla frutta candita made in Italy).



La mobilitazione proseguirà in tutti i mercati, punti vendita Campagna Amica e Uffici Coldiretti della provincia fino alla fine di aprile.​