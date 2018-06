Inaugurata in Piazza del Popolo la Festa della Cooperazione di Faenza

Al via la Festa della Cooperazione di Faenza, l’evento dedicato al movimento cooperativo organizzato da Confcooperative Ravenna e dalle cooperative della città, cambia "casa" che, a partire da quest’anno, si è trasferita interamente nelle centralissime piazza del Popolo e piazza della Libertà. Anche la formula è stata completamente rivoluzionata rispetto alle precedenti edizioni. "Abbiamo deciso di portare la Festa in pieno centro perché ci teniamo a far sì che i cittadini possano avvicinarsi ancor più facilmente alla cooperazione e alle cooperative - sottolinea Andrea Pazzi, direttore di Confcooperative Ravenna -. Prodotti, servizi e professionalità saranno così ‘esaltati’ nella cornice di una giornata di festa dedicata a tutta la famiglia, con laboratori per i più piccoli, momenti di approfondimento per tutti, degustazioni di prodotti cooperativi e musica".

Gli stand delle cooperative

Il taglio del nastro Festa, giunta alla 26esima edizione, è avvenuto sabato mattina con l’apertura dell’area espositiva: "Le cooperative saranno ‘in mostra’ all’interno di stand dedicati dove potranno dialogare con i cittadini nonché raccontare la propria attività e la propria storia - continua il direttore di Confcooperative Ravenna -. Parliamo di imprese, anche piuttosto conosciute, delle quali spesso si ignora la peculiarità del carattere cooperativo: un aspetto che vogliamo rimarcare per far comprendere a tutti in che modo lo strumento cooperativo possa adattarsi a qualunque attività, dall’agroalimentare al sociale, dalle costruzioni alla comunicazione".