Inflazione, Ravenna cresce il caro-vita: la stangata annua sfiora i 700 euro

La città dei mosaici al secondo posto in talia per aumento dei prezzi. È tracciare la stima è l’Unione nazionale consumatori che, sulla base dei dati Istat, ha stilato una classifica delle città più care del Bel Paese. A Ravenna, il rialzo dei prezzi del 2,3% ha determinato un aumento, per una famiglia tipo, pari a 698 euro in un anno. Pesano sulla crescita i prodotti alimentari, lievitati del 4,7% contro una media regionale del 2,9 e nazionale del 2,4, il settore della ristorazione, le utenze ma anche spettacoli e cultura. "Le famiglie ravennati a basso e medio reddito, per le quali 700 euro in meno significano rinunce o tensioni, sanno inquadrare il fenomeno in quello generale, ben conosciuto, secondo cui basta recarsi appena fuori della provincia per acquistare a prezzi più convenienti - commenta Alvaro Ancisi, capogruppo in Consiglio comunale di Lista per Ravenna -. Il costo del viaggio è ampiamente ammortizzato dal carrello della spesa".

"L’economia non dirigistica, vigente nei paesi a regime democratico, è soggetta alla ferrea regola secondo cui i prezzi di acquisto dei prodotti e dei servizi sono migliori laddove c’è maggiore concorrenza tra le imprese - prosegue Ancisi -. Laddove il mercato è sottoposto a condizioni di monopolio o di oligopolio i prezzi aumentano in proporzione. La politica c’entra molto a Ravenna, dove mezzo secolo di governo totalitario ha posto l’economia al servizio del partito egemone e dei suoi accoliti, organizzandola via via in modo da impedire o limitare fortemente la concorrenza e ricavarne margini di lucro per gli interessi di parte, non solo elettorali. Lo strumento principale in campo - unico per dimensioni non solo in Italia - è stato il sistema cooperativo collaterale o addirittura intrinseco alla politica, scientificamente amplificato e ramificato così da presidiare ogni ganglio della società. Dalla culla alla bara (e perfino prima della culla e dopo la bara). Dal lavoro al tempo libero. Per farsi o avere una casa. Uscendo di casa, ovunque si esprima - per scelta o necessità - la vita sociale delle persone".

"Un consigliere comunale di Ravenna può ricavare un campione molto significativo dalle gare per l’affidamento esterno di qualsiasi genere di servizi pubblici, al prezzo di centinaia di migliaia o milioni di euro - continua ancora Ancisi -. Basta constatare che spesso concorre solo uno. Se qualcun altro ci tenta, la previsione del vincitore può essere scritta prima, senza che neanche faccia notizia. I prezzi non li fa il mercato delle imprese, ma la politica. L’economia prima o poi presenta però il conto, che purtroppo tocca ai cittadini pagare. Quando arrivano le crisi saltano anche (e magari prima) quelli che, grazie alla politica, facevano il bello e il cattivo tempo a prescindere dai meriti. Pagano i lavoratori. La svolta s’impone inesorabilmente. Ci vorrà tempo perché produca il cambiamento radicale di cui la società sente l’estremo bisogno. Ma la campana batte forte i suoi colpi. Il passaggio è storico".

Commenta Veronica Verlicchi, capogruppo de "La Pigna": "Il Pd si riconferma “il partito della distruzione” e chi ne continua a fare le spese siamo noi Ravennati. É proprio il costo della vita per famiglia che lo attesta. Questo primato negativo non stupisce visto lo stato comatoso in cui versano la nostra città, i lidi ed il forese. Edilizia e commercio in grave crisi, porto che perde competitività, turismo in grave affanno, cultura senza alcuna attrattiva. Tanto per citarne alcuni. Col risultato che imprese e negozi chiudono mentre la disoccupazione aumenta. Ravenna conquista il triste primato di città più cara d’Italia grazie agli aumenti della Tari, dell’acqua e del costo dei servizi comunali".

"Da anni stiamo conducendo una strenua battaglia in consiglio comunale perché la distribuzione dell’acqua pubblica avvenga direttamente da parte di Romagna Acque senza passare da Hera. Passaggio che porta ad un inutile aggravio del costo - chiosa Verlicchi -. Contestualmente, abbiamo proposto, in più occasioni, che la definizione della Tari sia basata esclusivamente sul quantitativo di rifiuti conferiti così da portare un notevole risparmio per le famiglie e le imprese. Tutte proposte bocciate congiuntamente dal Pd e dai suoi alleati di maggioranza. Il perché è presto detto: il voto favorevole alle nostre proposte avrebbe permesso risparmi economici consistenti ai ravennati e alle imprese ma avrebbe avuto come conseguenza minori introiti alle società partecipate dal Comune, ovvero del poltronificio Pd. Meno introiti significa meno possibilità di spartirsi le poltrone".

"A questo si aggiunga la scellerata nonché ultra decennale politica di favoreggiamento della grande distribuzione a marchio Coop, con il conseguente soffocamento del commercio al dettaglio ed il rafforzamento del monopolio cooperativo - conclude -. La presenza di una grande distribuzione che non consenta una sana concorrenza determina che i prezzi siano sensibilmente più alti rispetto a territori confinanti come Forlì e Rimini dove la presenza della coop é più ridotta. Su questo sistema malato torneremo presto alla carica con nuove e fortissime battaglie".