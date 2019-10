Innovazione, accordo col Ministero: a Bagnacavallo nascerà una piadina salutare

Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha firmato i decreti che autorizzano 11 accordi per l'innovazione tra lo stesso ministero e quattro Regioni, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Veneto. Per la realizzazione di prodotti e processi produttivi innovativi, in particolare, sono previsti investimenti complessivi attorno a quota 90 milioni di euro, a sostegno dei quali il ministero ha messo a disposizione i 25 milioni in termini di agevolazioni.

"L’obiettivo è quello di favorire la competitività del territorio attraverso gli investimenti delle imprese in progetti di ricerca e sviluppo. La nostra regione è grande protagonista di questi accordi per l’innovazione con ben 7 progetti su 11 - spiega il senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti -. Presente anche la provincia di Ravenna grazie ad un nuovo prodotto alimentare (piadina) con riduzione del cloruro di sodio e introduzione di nuovi elementi salutari, presentato da Gitoma Srl, da realizzare nel sito di Bagnacavallo. Un segnale del dinamismo e del desiderio di innovare da parte degli imprenditori del territorio ravennate".