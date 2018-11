Innovazione digitale per le aziende: un'iniziativa sull'e-commerce

E-commerce, come vendere on-line consapevolmente, a costi contenuti, per promuovere la propria attività sul web: questi sono i temi centrali dell’iniziativa prevista per giovedì 15 novembre alle 15 presso la sede provinciale della Confesercenti di Ravenna, nell’ambito de “I Mesi del Commercio” con il contributo della Camera di Commercio di Ravenna e nel programma del Festival della Cultura Tecnica.

Ne parleranno Paolo Benasciutti, coordinatore del Gruppo E-commerce della Confesercenti Emilia-Romagna, che porterà la propria esperienza di vendita sul web: dalla bancarella al mercato alle vendite in Australia grazie all’e-commerce. Sarà presente anche Marco Orseoli, sales account manager di ProjectMoon, che relazionerà sul nuovo strumento in convenzione a disposizione delle aziende associate: Storeden, una piattaforma e-commerce per aprire e gestire facilmente un negozio on-line sin dai primi passi. L'iniziativa nasce come promozione del nuovo servizio della Confesercenti di Ravenna, il Digital Innovation Hub (DIH): uno sportello di consulenza digitale per le piccole e medie aziende, in collaborazione con i professionisti della comunicazione e del web Federpubblicità.