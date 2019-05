Innovazioni green, dalla chimica verde nasce un futuro "da favola" per Ravenna

Produrre carta dalle rocce, pescare senza reti, o utilizzare le micro-alghe per la produzione di vestiti e come fertilizzante in agricoltura: sono alcuni dei progetti, nati dalle storie per ragazzi di Gunter Pauli in cui si immagina un futuro più sostenibile, che stanno trasformando Ravenna da territorio votato alla chimica tradizionale a laboratorio sperimentale delle innovazioni green. Per discutere di questi cambiamenti Art-Er, la nuova società dell'Emilia-Romagna per la crescita e l’innovazione, organizza un convegno giovedì a Ravenna (ore 14.30, Via Alfredo Baccarini, 3), aperto non solo agli esperti del settore ma anche a famiglie e studenti.

A fare da filo conduttore, e a rappresentare la transizione verso il futuro, è il progetto Darsena in Blu, ispirato alle favole di Gunter Pauli, promosso dell’Istituto Comprensivo Statale "Darsena" di Ravenna e sostenuto dalla Fondazione Raul Gardini. I racconti di Gunter Pauli verranno abbinati a esempi di chimica verde in settori produttivi tradizionali per riflettere sul futuro della bioeconomia e sull’impatto che questa avrà sulle generazioni prossime. Tra i relatori che interverranno ci sono Nadia Gardini (Istituto comprensivo Darsena), Eleonora Gardini (Fondazione Gardini), Matilde Mazzotti (Micoperi Blue Growth), Marco Scoponi (APM), Sauro Passeri (CFS Europe), Diego Marazza (Università di Bologna). La chiusura dei lavori sarà affidata alla Regione Emilia-Romagna.