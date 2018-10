"Internazionalizzazione: una dinamica premiante": incontro con le imprese

Il tema dell’export, e comunque dell’internazionalizzazione, è sicuramente fra i più importanti e strategici per l’economia italiana, e anche per quella dei nostri territori. Una tendenza in crescita, a cui però molte aziende – soprattutto di piccole dimensioni – non si sono ancora allineate.

Per riflettere su questi temi, sulle cifre, sulle prospettive e sulle dinamiche - anche in strumenti messi incampo da parte della Regione Emilia-Romagna - è in programma un Incontro pubblico sul tema “Internazionalizzazione: una dinamica premiante per le imprese del territorio” che si terrà a Cotignola, al teatro Binario, giovedì 18 ottobre, ore 18.30. Dopo i saluti introduttivi di Luca Piovaccari, sindaco di Cotignola, sono previste diverse relazioni: “I dati sull’export dell’Emilia Romagna e della Bassa Romagna”, a cura di Union Camere Emilia-Romagna; “Il ruolo dei “cluster”, con Katia Ferrari, project manager del Greentech Clust-ER; “Dinamiche ed esperienze di export, nella Bassa Romagna”, con Paolo Zalambani, ADV comunicazione; e infine “Risultati e obiettivi della Regione Emilia Romagna”, con Mirco Bagnari, consigliere regionale. L’incontro, che ha il patrocinio del Comune di Cotignola, è a ingresso libero.