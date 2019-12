L'Arcivescovo Ghizzoni in Cna per lo scambio di auguri natalizio

L'arcivescovo Monsignor Lorenzo Ghizzoni ha incontrato i dirigenti e i dipendenti della Cna di Ravenna per lo scambio di auguri natalizio. Facendo seguito a un passaggio dell'intervento del direttore, Massimo Mazzavillani, che - oltre a evidenziare alcuni importanti e positivi risultati raggiunti per l’economia del nostro territorio quale, ad esempio, il via al bando per l’hub portuale - ha sottolineato l’impegno costante della Cna per creare maggiore coesione sociale e fiducia all’interno delle imprese, l’Arcivescovo ha auspicato un ritorno all’etica in campo sociale, economico e politico attraverso un’ampia condivisione di valori.

“Un altro impegno che dobbiamo fare nostro – ha proseguito – è quello della solidarietà, evitando la frammentazione che porta inevitabilmente all’egoismo. Mai dire ‘prima ci sono io’, ma sempre ‘prima ci siamo tutti noi’. L’etica condivisa - ripensando ai fondamenti su cosa è bene e su cosa è male - paga. Questo Natale ci faccia allora riscoprire il valore della solidarietà in tutti i nostri rapporti politici, economici, sociali”.