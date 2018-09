L'assessore regionale Patrizio Bianchi ospite a "Bassa Romagna in fiera"

Giovedì 13 settembre alle 20.45 l’assessore regionale a Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, Scuola, Formazione professionale, Università, ricerca e lavoro Patrizio Bianchi sarà ospite dello stand “Essere protagonisti del domani” di Cna, Confartigianato e Bcc ravennate, forlivese e imolese, in occasione di Bassa Romagna in Fiera, a Lugo. Patrizio Bianchi durante l’iniziativa parlerà di scuola, formazione e innovazione con il presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna Luca Piovaccari, il consigliere regionale Mirco Bagnari, il direttore di Cna Ravenna Massimo Mazzavillani, il segretario provinciale di Confartigianato Tiziano Samorè e Giacomo Severi della Bcc.

Nella serata di martedì 11 settembre lo spazio allestito da Cna, Confartigianato e Bcc in occasione della biennale ha ospitato l’incontro dedicato a scuola e formazione con Marina Puricelli (Sda Bocconi) e i dirigenti degli istituti scolastici superiori di Lugo Giuseppina Di Massa (Liceo), Milla Lacchini (Polo tecnico professionale) e Franco Iannelli (Sacro cuore). All’iniziativa erano presenti anche il responsabile di Cna Bassa Romagna Roberto Massari, il segretario di Confartigianato Bassa Romagna Luciano Tarozzi e il responsabile dell’area commerciale della Bcc Giacomo Severi. Il sindaco referente per le Politiche educative dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna Enea Emiliani ha inoltre portato il suo saluto ai presenti.

“Nel corso di Bassa Romagna in Fiera il nostro spazio ospiterà diversi appuntamenti dedicati a scuola, formazione e innovazione – hanno spiegato Roberto Massari, Luciano Tarozzi e Giacomo Severi -. Crediamo infatti che il tema del lavoro e del rapporto tra scuole e imprese sia centrale in questo Paese”. Le iniziative organizzate da Cna, Confartigianato e Bcc ravennate, forlivese e imolese continuano fino a domenica 16 settembre. Gli appuntamenti sono tutti dedicati a scuola, formazione e innovazione. Il programma completo organizzato da Cna, Confartigianato e Bcc ravennate, forlivese e imolese per “Bassa Romagna in Fiera” è disponibile su Facebook all’evento “Essere protagonisti del domani”.