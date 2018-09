L'autorità portuale di Ravenna al Remtech di Ferrara

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale parteciperà dal 19 al 21 settembre prossimi, presso il quartiere fieristico di Ferrara, all’edizione 2018 di Remtech, evento specialistico internazionale in tema di bonifiche, rischi ambientali e naturali, sicurezza, manutenzione, riqualificazione, rigenerazione del territorio, cambiamenti climatici e chimica circolare. Anche quest’anno l’Autorità di Sistema Portuale interverrà alla mattinata di apertura (“Conferenza Nazionale Smart Ports” di cui si allega il programma) ed avrà un proprio spazio espositivo (Stand n.103, Padiglione 4) a questa importante manifestazione che ha visto chiudersi l’edizione scorsa con oltre 6000 visitatori, più di 270 espositori, 100 appuntamenti convegnistici con la presenza di 400 tra i massimi esperti mondiali di tutela del territorio, bonifiche sostenibili e gestione dei sedimenti, compresi i maggiori general contractor e stazioni appaltanti nazionali.

A Remtech si danno infatti ogni anno appuntamento aziende, amministrazioni, associazioni, Istituzioni, professionisti, università, industria, rappresentanti del comparto petrolifero e del settore immobiliare, specialisti e studiosi di alto livello, autorità e decision maker che popolano il quartiere fieristico ed animano le nove ricche sezioni tematiche: "Remteche Remtech Europe bonifiche" dei siti inquinati; "Coast", tutela della costa, porti e sedimenti; "Esonda", dissesto idrogeologico e frane, "Geosismica" mitigazione del rischio sismico, "Inertia" sostenibilità delle opere e riutilizzo dei materiali, "Rigeneracity" rigenerazione urbana e social housing, "Climetech", cambiamenti climatici e strumenti di misura; "Chemtech" riconversione e chimica circolare; "Focus nucleare", rischi e decommissioning.

Il programma della manifestazione prevede, inoltre, gli Stati Generali delle Bonifiche, la Conferenza Nazionale dell'Industria e dell'Ambiente, la Conferenza Nazionale dei Porti, la Conferenza Nazionale e Internazionale sul Rischio idrogeologico, il Congresso Nazionale sulla conoscenza e il rischio sismico, il Green Public Procurement National Meeting, la Conferenza Nazionale sulla Rigenerazione, gli Stati Generali dei Cambiamenti Climatici, il Tavolo Tecnologico Area Vasta di Taranto, la RemTech Europe International Conference, le National e International RemTech School, la Land Monitoring and Maintenance Academy e la prima Hub internazionale sul tema delle 'Innovative Technologies'. Remtech si svolgerà da mercoledì a venerdì nella Fiera di Ferrara. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale sarà presente allo stand 103 – Padiglione numero 4 Si consiglia la registrazione on line per l’ingresso.