L'azienda compie 60 anni e "festeggia" con la visita del sindaco

Martedì il sindaco di Lugo Davide Ranalli ha fatto visita all’impresa Oleodinamica Contarini Leopoldo di Lugo di via Fiumazzo, in occasione dei 60 anni di attività. Ad accompagnarlo era presente Roberto Massari, responsabile di Cna Bassa Romagna. Il sindaco è stato accolto da Monica Casalini, responsabile amministrativo, e Massimiliano Trazzi responsabile finanza e controllo, che hanno illustrato l’impresa e il suo andamento sul mercato negli ultimi anni. Alll'incontro era presente anche il presidente di Cna Lugo, Nicola D'Ettorre.

Fondata nel 1958, la Contarini è specializzata nella produzione e commercializzazione di cilindri oleodinamici standard e a disegno; è stata la prima azienda sul mercato a fornire una serie di componentistica sciolta per assemblare cilindri saldati ed è attualmente l'unica ad averne standardizzato una serie completa sia in millimetri che in pollici. Oggi conta 150 dipendenti in Italia e altrettanti all’estero. Leopoldo Contarini fu uno dei fondatori della Cna di Lugo.

“Le imprese contribuiscono alla crescita del nostro territorio, creando lavoro e quindi benessere - ha rimarcato il sindaco Davide Ranalli -. Sessanta anni di storia sono un importante risultato, per i tanti lavoratori di oggi e di ieri e per il contributo di questa azienda allo sviluppo tecnologico del settore. In particolare, qui a Lugo siamo felici di avere aziende particolarmente legate al territorio, che scelgono di concentrare qui i propri investimenti: una scelta importante per tantissime famiglie che possono quindi costruire qui il proprio futuro”.