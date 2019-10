L'Icel fa incetta di premi e ottiene anche l'Excelsa-Romagna Award

Icel Scpa è tra le 21 aziende romagnole che hanno ottenuto il riconoscimento Excelsa – Romagna Award, l’iniziativa nata da Confindustria Romagna con l’obiettivo di dare visibilità alle migliori pratiche nei principali settori del fare impresa. In particolare, alla cooperativa lughese produttrice di cavi elettrici è stato riconosciuto il lavoro fatto negli ultimi anni nel settore della comunicazione e marketing. Il riconoscimento è stato ritirato nei giorni scorsi dal direttore generale di Icel Paolo Musi nella sede della Fiera di Cesena.

"Dopo il prestigioso riconoscimento di Deloitte, siamo orgogliosi di ricevere un’ulteriore testimonianza del lavoro che Icel fa da anni - ha dichiarato Paolo Musi -. Il riconoscimento premia infatti la nostra organizzazione e l’impegno che i nostri dipendenti mettono da anni nei progetti sviluppati da Icel, che hanno permesso ancora una volta di raggiungere ottimi risultati”.

Tra i numerosi progetti messi in campo da Icel c’è la realizzazione, per primi sul mercato della distribuzione di materiale elettrico, di un’app completa di tutte le informazioni tecniche-commerciali e normative necessarie alla gestione dei prodotti. Per rendere più immediato il rapporto con i clienti è in fase di attivazione un servizio Chatbot che permette di avere sempre risposte veloci e adeguate sulle richieste dei clienti.

Non solo, la cooperativa lughese negli ultimi anni ha intrapreso diverse iniziative per promuovere un maggiore senso di responsabilità verso l’ambiente sia attraverso attività in azienda e sul territorio, sia con lo sviluppo di prodotti destinati a mercati “Green” come i cavi per la ricarica delle auto elettriche.

Per Icel si tratta del secondo riconoscimento quest’anno, dopo il premio “Best Managed Companies Italia 2019” assegnato da Deloitte.