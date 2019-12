L’internazionalizzazione come leva per far crescere il business d'impresa

Giovedì 5 e venerdì 6 dicembre, in Camera di commercio di Ravenna (viale L.C. Farini 14), Promos Italia - Agenzia italiana per l'internazionalizzazione del sistema camerale nazionale - in collaborazione con la Camera di commercio di Ravenna, organizza il forum “Internationalisation as a booster for SME’s Growth”, promosso da BusinessMed e dal consorzio Ebsomed.

L’Ebsomed Academy di Ravenna rientra nel progetto Ebsomed (Enhancing Business Support Organisation and Business Networks in the Southern Neighbourhood), fondato dall’Unione Europea, e ha l’obiettivo di far percepire l’importanza dell’internazionalizzazione come incentivo per la crescita delle Pmi. Nel corso della due giorni saranno approfondite le problematiche tecniche legate alla ricerca di nuovi mercati, dalla creazione delle reti tra Pmi (cluster, cooperative, distretti, rete per l’esportazione, ecc.) a workshop tematici con laboratori e scambi di buone prassi. L’iniziativa si concluderà con visite aziendali a realtà imprenditoriali significative del territorio.

Saranno presenti rappresentanti di Camere di commercio, Associazioni imprenditoriali, Agenzie di sviluppo locale provenienti principalmente dai paesi della sponda Sud del Mediterraneo. I partecipanti potranno condividere informazioni, approfondimenti, strumenti e servizi per favorire i processi di export. Sarà inoltre un’occasione per scambiarsi idee, esperienze e metodologie di successo.

“Grazie a questa iniziativa – spiega Alessandro Gelli, Direttore di Promos Italia – imprenditrici e imprenditori ravennati hanno l’opportunità di comprendere in maniera concreta i vantaggi che l’internazionalizzazione può portare al business delle loro imprese e allo stesso tempo conoscere gli strumenti utili affinché questo processo complesso possa essere intrapreso con successo”.