La Bcc ravennate, forlivese e imolese entra nel gruppo bancario cooperativo Iccrea

L’Assemblea dei Soci del Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese, che si è tenuta sabato 15 dicembre, ha deliberato le modifiche allo Statuto sociale necessarie per l’adesione al Gruppo Iccrea. Al Palacattani di Faenza hanno votato per l’adesione ad Iccrea oltre 6.800 soci (presenti in proprio e per delega).

“La nostra BCC – sottolinea il Presidente Secondo Ricci - ha sempre manifestato una volontà di unione nel progetto presentato da Iccrea, la cui costituzione risale al 1963 ed è stata voluta fortemente anche dal compianto Giovanni Dalle Fabbriche - già Presidente della Cassa Rurale ed Artigiana di Faenza - che ne è stato Presidente per molti anni, contribuendo in maniera sostanziale alla sua crescita e al suo consolidamento”. Il Gruppo Iccrea sarà formato da 142 BCC, che operano su 1.738 Comuni con 2.647 filiali (9,5% del sistema italiano), con oltre 4 milioni di clienti di cui 750.000 Soci e 650.000 imprese clienti (13% del tessuto imprenditoriale italiano). Sarà il quarto Gruppo bancario italiano (con un patrimonio netto di 11,5 miliardi di euro e un attivo di 148 miliardi di euro) e la prima banca locale del Paese. Viene quindi salvaguardata la natura delle BCC, la loro vocazione mutualistica e di vicinanza al territorio, la volontà di sostenere le famiglie e gli imprenditori favorendo lo sviluppo armonioso delle comunità locali”.

Il Direttore Generale Gianluca Ceroni ha riportato alcune anticipazioni sui dati di bilancio del 2018: “Il risultato per l’esercizio 2018 dovrebbe essere in linea con quello dello scorso anno. Al 30 settembre 2018 il risultato finale si è attestato a circa 8,8 milioni di euro, già al netto delle imposte, quindi sostanzialmente allo stesso livello del 2017 (euro 9.093.062); la raccolta complessiva era pari a circa 4 miliardi 732 milioni di euro, gli impieghi lordi erano pari a 2 miliardi 782 milioni di euro, per un Prodotto Bancario Lordo di oltre 7,5 miliardi di euro”. LA BCC ravennate, forlivese e imolese è presente con 64 Filiali in cinque aree territoriali (Faenza, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna) e ha una base sociale costituita da oltre 29.000 soci. A fine esercizio i coefficienti patrimoniali sono stimati superiori al 15%.