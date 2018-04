La Cassa di Ravenna acquisisce ramo di azienda dalla Banca di Imola Spa

Nella giornata di venerdì è stato perfezionato l’atto di acquisizione da parte de La Cassa di Ravenna Spa dello sportello di Milano della propria controllata Banca di Imola Spa, sito in via Giulini 3, angolo via Dante. L’acquisizione è avvenuta a fronte di un corrispettivo di 2.176.000 euro, pari al valore dell’avviamento determinato dalla società di consulenza qualificata esterna, autonoma ed indipendente, PriceWaterHouseCoopers Spa di Milano, al quale aggiungere le altre componenti dell’attivo cedute, al netto delle passività che risulteranno dalla situazione patrimoniale riferita alla data di efficacia dell’operazione. L’acquisizione dello sportello di Milano è in linea con il progetto strategico del Gruppo che prevede lo sviluppo della Cassa lungo l’asse della via Emilia, concentrando il presidio della Banca di Imola nelle zone di tradizionale operatività nella provincia di Bologna e in quelle limitrofe nella Provincia di Ravenna e consentirà una presenza diretta della Cassa a Milano dopo il consolidamento della presenza a Roma. Dell’operazione è stata data adeguata informativa alla clientela interessata.