La Cassa di Risparmio di Ravenna fa visita al Terminal Container

Il presidente del Gruppo Cassa di Ravenna Spa, Antonio Patuelli, accompagnato dal presidente della Fondazione, Ernesto Giuseppe Alfieri, ha visitato sabato mattina il Terminal Container Ravenna (Tcr), società partecipata da Sapir e Contship. La Cassa di Risparmio di Ravenna Spa è infatti il primo azionista privato della Sapir, che vede alla vede alla vice presidenza Nicola Sbrizzi, direttore generale dell'istituto di credito 'privato e indipendente'.

Patuelli e Alfieri si sono intrattenuti con uil presidente della Sapir, Riccardo Sabadini, con il presidente del Tcr Giannantonio Mingozzi, il direttore generale del terminal Milena Fico e l'operation managerAlessandro Battolini. Tcr – come hanno spiegato i vertici della società - è fortemente impegnato in questi mesi in una forte politica di commercializzazione in Italia e all'estero, propedeutica alle potenzialità che potrà esprimere con il previsto approfondimento dei fondali a meno 12,50 metri. Il terminal, dal 2013 allo scorso anno, ha investito 27 milioni di euro nell'acquisto di nuove gru Liebherr, nel potenziamento dei piazzali e, in generale, in tutti quegli ambiti che favoriscono un veloce processo di gestione logistica dei container. Patuelli ha sottolineato il ruolo strategico di Sapir e Tcr nello sviluppo del porto, settore trainante dell'economia. Alfieri ha ribadito l'importanza del fattore tempo nell'approfondimento dei fondali per sviluppare la necessaria concorrenza con i porti dei Medio Alto Adriatico.