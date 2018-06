La classifica dell'informazione online: Citynews secondo in Italia

Il Gruppo Citynews, a cui RavennaToday appartiene, è salito al secondo posto in Italia nella classifica dell'audience digitale. Lo certificano i dati forniti da comScore, multinazionale statunitense delle misurazioni su Internet, e resi noti da Prima Comunicazione. I dati sono riferiti allo scorso mese di aprile. In generale, dopo i picchi del mese di marzo, dovuti alla campagna elettorale, nel mese di aprile c'è stato un calo di audience complessiva. Con 20,6 milioni di visitatori unici, il Gruppo Citynews, tuttavia, ha fatto segnare un +7% anche nel mese di riferimento, trovandosi alle spalle di Repubblica.it (che ha avuto 23,6 visitatori unici) e subito prima del Corriere della Sera online (20,5 milioni di visitatori). “Un risultato che premia il lavoro condotto in questi anni dal gruppo di Luca Lani e Fernando Diana, che oggi conta 45 quotidiani locali online in altrettante città, più la testata nazionale Today.it e quella internazionale Europa.Today.it”, spiega il rapporto di Prima Comunicazione.