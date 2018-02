La Cmc premia i figli di soci e dipendenti con incentivi allo studio

La Cmc di Ravenna, durante il consueto appuntamento annuale, domenica premiato i figli dei soci e dipendenti consegnando incentivi allo studio per un importo totale di 25.750 mila euro. L’atteso appuntamento quest’anno ha coinvolto ben 72 ragazzi che frequentano le scuole medie superiori e l’Università. Inoltre, è stato confermato un riconoscimento anche per coloro che hanno terminato le scuole medie inferiori. All’incontro ha partecipato anche Diego Liuzzo, nuovo Direttore delle Risorse Umane di Cmc di Ravenna, che ha tenuto un approfondimento su “La funzione sociale e pedagogica delle imprese”.

"Cmc di Ravenna ormai opera in tutto il mondo, però è importante ricordare che la nostra storia si fonda sui valori cooperativi - ha dichiarato il presidente Alfredo Fioretti consegnando i premi - Da anni, infatti, supportiamo le famiglie dei nostri dipendenti con incentivi per l’istruzione dei loro figli perché crediamo fermamente che loro possano rappresentare la migliore speranza non solo per il nostro territorio ma anche per l’evoluzione del nostro sistema Paese".