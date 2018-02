La Cmc vola a Dubai alla conquista del Golfo Persico

La Cmc di Ravenna ha acquisito nuove commesse per un valore di oltre 400 milioni di euro in mercati ritenuti strategici come gli Emirati Arabi Uniti, il Kuwait, l’Africa Australe e gli Stati Uniti. La “multinazionale tascabile”, infatti, grazie all’apertura della sua nuova filiale di Dubai è riuscita a farsi spazio nel Golfo Persico acquisendo due commesse per l'urbanizzazione primaria di aree di futura edificazione, per 270 milioni di euro in Kuwait e per 15 milioni di euro negli Emirati Arabi Uniti.

La Cmc ha inoltre rafforzato la propria presenza in Africa Australe ottenendo una commessa da 100 milioni di euro in Mozambico per la realizzazione di un villaggio residenziale per la compagnia petrolifera statunitense Anadarko. Sul fronte Stati Uniti, invece, va registrata l’acquisizione della prima commessa in forma diretta di Cmc di Ravenna per lo scavo di un tunnel idraulico in South Carolina dal valore di 30 milioni di euro. “Questo è un periodo positivo per noi, sempre più committenti all’estero stanno riponendo la loro fiducia nelle nostre qualità – ha confermato Roberto Macrì, Direttore Generale di Cmc – Attualmente, inoltre, siamo potenziali aggiudicatari di altre tre grandi commesse in Nepal, Sud Africa e Polonia per oltre mezzo miliardo di euro".