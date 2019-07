'La cura dei clienti nell'era digitale": se ne parla in Cna

Martedì 16 luglio alle 17.30, presso la sede della CNA di Faenza in via San Silvestro 2/1, si terrà l'iniziativa "La cura dei clienti nell'era digitale", un approfondimento a cura del Gruppo CNA Imprese_Digitali sulla gestione dei clienti, la customer care, l'assistenza e la fidelizzazione. Interverranno Deborah Ugolini sul tema “10 consigli per trarre profitto dalla buona gestione del cliente”, Daniele Diversi su: “Soluzioni per condividere le giuste informazioni con il cliente e risparmiare”; Enrico Rosso su: “Newsletter aziendale: un modo per comunicare”. Al termine ampio spazio per le domande dei partecipanti.