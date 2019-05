La cura dei clienti nell'era digitale: un incontro in Cna

Mercoledì 22 maggio, alle ore 15.00, presso la Sala Bedeschi della CNA di Ravenna, in viale Randi 90, si terrà l'iniziativa "La cura dei clienti nell'era digitale", un approfondimento a cura del Gruppo CNA Imprese Digitali sulla gestione dei clienti, la customer care, l'assistenza e la fidelizzazione.

La prima parte – che verterà su “le basi della fiducia” - vedrà gli interventi di Deborah Ugolini sul tema “10 consigli per trarre profitto dalla buona gestione del cliente” e di Marco Gentilini che parlerà di come “Conquistare e fidelizzare il cliente attraverso il cerchio della fiducia”. La seconda parte vedrà sul tavolo casi di studio e strumenti di lavoro con gli interventi di Daniele Diversi: “Soluzioni per condividere le giuste informazioni con il cliente e risparmiare”; Giuliano Ciabatta: “Solution expert – la costruzione del rapporto di fiducia con il cliente”: Enrico Rosso: “Newsletter aziendale: un modo per comunicare”. La partecipazione all'iniziativa è gratuita, è gradita la prenotazione online.