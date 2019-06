La Fondazione Cassa sostiene Mensa Amica per aiutare i meno fortunati

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, presieduta da Ernesto Giuseppe Alfieri, ha approvato, nel bilancio relativo all’esercizio 2018, interventi sociali e iniziative per il volontariato relative al territorio del Comune di Cervia, per far fronte alle nuove emergenze sociali ed ai bisogni delle categorie più in difficoltà. Di rilievo l’impegno complessivo degli ultimi diciassette anni, 2001 – 2018, con 303 progetti complessivamente sostenuti e oltre due milioni e 197.000 euro di erogazioni, di cui in particolare, nel 2018, sono stati finanziati quattro specifici progetti, pari a 21mila euro.

Tra i più rilevanti progetti sociali sostenuti nel 2018 quello di “Un Posto a Tavola” – Associazione di Volontariato Onlus di Cervia - Progetto Mensa Amica con il quale l'associazione distribuisce giornalmente pasti (esclusa la domenica) a persone svantaggiate dando loro anche la possibilità di usufruire di docce e avere un cambio pulito degli indumenti. Per la cena vengono preparati cestini con alimenti non deperibili e settimanalmente (in collaborazione con i Servizi sociali del Comune) vengono distribuiti pacchi di alimentari a famiglie segnalate. Prosegue il rapporto di collaborazione della Fondazione con l’amministrazione comunale per lo sviluppo del suo territorio, tra gli altri significativo il progetto di inclusione sociale “Con il cuore e con la mente” ed “Emozioni di Natale”, per l’assistenza anziani con l’Emporio Solidale Cervese e con la locale Pro Loco di Castiglione per la promozione di iniziative per il doposcuola di bambini e genitori, aiuto nei compiti, laboratori teatrali.