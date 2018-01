"La Grande Macchina del Mondo" riparte nel faentino: oltre 3.650 studenti coinvolti

900 scuole, più di 3.200 classi e complessivamente 70.000 studenti delle province di Modena, Bologna, Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini saranno i protagonisti di questa ottava edizione de La Grande Macchina del Mondo, di cui oltre 3.650 nel Comprensorio faentino. L’impegno di Hera a sostegno dell’istruzione prosegue per l’ottavo anno consecutivo con l’obiettivo di fornire ai giovani ulteriori spunti per diventare cittadini consapevoli e sensibili verso il territorio e il pianeta che ci ospita, attraverso lo sviluppo di una solida cultura ambientale.

Faenza e Comprensorio: 3.650 ragazzi a lezione con Hera

Sul territorio del Comprensorio faentino accedono al programma 170 classi e oltre 3.650 studenti. Nella sola Faenza sono 111 le classi coinvolte per un totale di 2400 studenti. L’offerta didattica, sempre gratuita, è rivolta alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° e 2° grado con un programma che affronta le tradizionali tematiche ambientali, idriche ed energetiche attraverso laboratori scientifici, giochi a squadre e concorsi a premi. I percorsi sono sempre aggiornati e arricchiti grazie alla preziosa collaborazione e al contributo apportato da insegnanti e alunni. Nel Comprensorio 59 classi hanno scelto percorsi che affrontano il tema dell’energia, 52 quello dell’acqua e 59 sono invece le classi che approfondiranno le questioni legate all’ambiente.

Riciclandino e Differenzia la tua scuola: i progetti educativi che premiano le scuole e l’ambiente del Comprensorio faentino

Della Grande Macchina del Mondo fa parte anche Riciclandino, il progetto ambientale che stimola scuole, famiglie e ragazzi a fare con cura la raccolta differenziata, conferendo quanti più rifiuti nelle Stazioni Ecologiche per portare alla propria scuola incentivi economici impiegabili a fini didattici. Tutte le scuole (dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado) di Faenza, Castel Bolognese, Solarolo, Casola Valsenio, Riolo Terme e Brisighella, avendo i Comuni hanno aderito all’iniziativa, sono quindi coinvolte. Lo scorso anno Riciclandino ha fatto vincere complessivamente alle scuole del Comprensorio faentino circa 8.700 euro e 745 risme di carta. Nelle scuole di Faenza, Riolo Terme e Solarolo si svolgerà, come già avvenuto negli anni precedenti, anche il concorso “Differenzia la tua scuola”, che invita a raccogliere i rifiuti in modo differenziato; in base ai pesi raggiunti verranno assegnati buoni premio da utilizzare in materiale didattico.

I nuovi eco-concorsi dedicati alle scuole

Tutte le classi che hanno inviato la loro candidatura a La Grande Macchina del Mondo avranno la possibilità di partecipare ai nuovissimi concorsi che Hera ha creato ad hoc: il primo è Riciclo d’artista!, in cui le classi delle scuole dell’infanzia e primarie si cimenteranno nel riciclo creativo utilizzando materiale di recupero per replicare un’opera d’arte famosa. Il secondo, Creativi per un giorno, trasformerà le classi delle scuole secondarie di 1° grado in una vera e propria agenzia di comunicazione che dovrà creare un manifesto che promuova la raccolta differenziata e il risparmio energetico.

Digi e Lode: e la scuola si digitalizza

Hera ha lanciato anche una nuova campagna, Digi e Lode, che promuove comportamenti virtuosi da parte dei propri clienti, quali l’attivazione della bolletta online, la domiciliazione bancaria, l’autolettura digitale, che generano punti da assegnare a una scuola del territorio servito da Hera. Le scuole che otterranno il maggior punteggio riceveranno premi in denaro per l’acquisto di prodotti digitali.

Tante attività e materiali anche sul web

Sul sito del Gruppo Hera dedicato alle scuole tutti gli insegnanti, anche quelli che non riusciranno ad accedere ai laboratori, possono trovare educational box da scaricare per realizzare in autonomia percorsi didattici personalizzati, potendo scegliere quale tematica sviluppare e scaricando i materiali opportuni. I docenti hanno a disposizione anche schede stampabili per verificare la ricaduta dei progetti dell’iniziativa e valutare i temi da approfondire in classe. Tante attività in tema ambientale anche per le famiglie nella sezione “edutainment” da scaricare per imparare e giocare insieme ai propri figli.