"La nuova impresa sociale": un incontro sulle sfide del Terzo settore

"La nuova impresa sociale. Riflessioni verso un ecosistema ibrido" è il tema dell’incontro in programma venerdì 23 marzo alle 14 a Ravenna presso il parco Kirecò (via Don Carlo Sala 7). L’evento, organizzato da CoopUp - Confcooperative Ravenna in collaborazione con Kirecò, intende porre l’accento sulle sfide future del Terzo Settore, in particolare su quelle che attendono le imprese sociali, attraverso il racconto e il confronto di esperienze virtuose provenienti da tutta Italia.

"La Riforma del Terzo Settore porta con sé diverse novità e fornisce altrettante opportunità al mondo non profit che dobbiamo essere in grado di cogliere - spiega Simone Righi, responsabile CoopUp Ravenna - Il Terzo Settore deve imparare a diventare meno ‘terzo’, a essere più intraprendente, a innovare e responsabilizzarsi. Attraverso questa iniziativa vogliamo confrontarci con imprese sociali che stanno andando in questa direzione, studenti e startupper al fine di identificare meglio le possibili opportunità per sviluppare nuovi modelli di economia sostenibile".

Dopo i saluti di Andrea Pazzi, direttore Confcooperative Ravenna, Sara E. Lunghi, presidente Kirecò e Simone Righi, seguiranno gli interventi di Marco Lampugnani (rete imprese sociali Passepartout), Antonio Fierro (cooperativa Insieme, prima BCorp certificata in Italia) e Chiara Faini (Smart Italia – prima cooperativa per la tutela degli artisti). Alle 16.15 ci sarà lo "Spazio Giovani" dedicato alla presentazione di tre idee di impresa sociale da parte di studenti delle scuole superiori del territorio e uno 'stress test' con domande dal pubblico. Dopo una breve pausa caffè, alle 17,15 verrà proclamato il vincitore dello stress test e migliore idea di impresa sociale. A seguire aperitivo di networking. Possibilità di pranzo e cena a Kirecò con prenotazione obbligatoria.