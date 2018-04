La portacontainer francesce sbarca al Terminal container Ravenna

Giovedì sera la portacontainer "Contship Sun" della francese Cma-Cgm, la terza compagnia al mondo nel settore mercantile, ha attraccato alla banchina Terminal container Ravenna inaugurando un nuovo servizio nella tratta che comprende, oltre allo scalo ravennate, anche Ancona, Venezia, Koper e Pireo. A dare il benvenuto al comandante Mella Halem, al primo ufficiale Plomillo Reynaldo e all'equipaggio c'erano il presidente di Tcr Giannantonio Mingozzi e Flavio Cirri dell'agenzia marittima Asa.

"Un gradito ritorno della Cma-Cgm al nostro terminal - ha sottolineato Mingozzi nel corso della visita a bordo - che consentirà collegamenti più veloci e competitivi sulla tratta che unisce in particolare Ravenna con Limassol a Cipro, Alessandria D'Egitto, Beyrut e Mersin, di grande interesse per i traffici commerciali e per la logistica. Ringrazio per questo la Cma-Cgm che ha deciso di inserire il nostro scalo in un tragitto così interessante e per l'impegno e il sostegno che ci offrono i nostri azionisti Sapir e Contship".

Tcr è impegnata a innovare servizi di imbarco e sbarco con rilevanti investimenti in nuovi mezzi e tecnologie e anche il porto di Ravenna, nel suo complesso, diventa sempre più competitivo. L'accresciuta connettività intermodale con tre collegamenti settimanali sull'inland terminal di Melzo, operati da hannibal, che si vanno ad aggiungere a quelli già esistenti su Dinazzano, rende Tcr in grado di offrire efficienti collegamenti nazionali e internazionali, destinati al traffico "oltre le alpi". Nei prossimi giorni toccheranno Ravenna altre due portacontainer della compagnia francese che operano sulla stessa tratta, la "Contship max" e "As Laetitia".