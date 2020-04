La proposta di Confcooperative: "I lavoratori stagionali verso il settore agroalimentare"

Dal turismo all'agroalimentare, questo è quanto potrebbe essere il destino di molti lavoratori stagionali secondo la proposta dell'Amministrazione Comunale di Riccione che è stata rilanciata da Luca Bracci, presidente di Confcooperative della provincia di Rimini e Ravenna. "La porterò all'attenzione di tutte le cooperative del settore agroalimentare che già da tempo hanno manifestato l'esigenza di assumere manodopera stagionale”, conferma Bracci, contattato dal sindaco di Riccione Renata Tosi, dopo che l’assessore alle attività Produttive, Elena Raffaelli ha reso noto nella giornata di mercoledì 15 aprile il progetto dell’Amministrazione di “facilitare l'incontro tra i lavoratori stagionali del turismo che, rischiano di rimanere senza lavoro almeno nei primi mesi estivi, e le aziende in attività”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“L’80% delle cooperative dell’agroalimentare - sottolinea Bracci - hanno manifestato la carenza di manodopera e credo che la proposta di Riccione sia molto interessante”. A chi non ha risparmiato “ironici commenti” nei confronti dell’idea di dirottare addetti del settore alberghiero e di ristorazione verso i lavori nei campi, Bracci ha sottolineato come “in un momento di crisi dovuta all’epidemia globale che sta mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro, proporre soluzioni è l'unico atteggiamento intelligente. Poi nessuno obbliga alcuno a lavorare nei campi, ma perché non dare la possibilità a chi vuole di lavorare, in maniera onesta e dignitosa, in un settore, come quello agroalimentare, essenziale per la vita di tutti, di grande rispetto e di grande qualità? - e conclude - Ora lavoreremo sulle proposte e su come mettere in contatto chi vuole lavorare e le aziende che chiedono manodopera”.