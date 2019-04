La 'ragazza con la valigia' Licia Angeli a Salotto blu: "Il marchio Italia è ancora vincente"

"La ragazza con la valigia": così è conosciuta su Facebook e tra gli amici Licia Angeli, vicepresidente nazionale dei Giovani industriali. L'azienda di famiglia, "Nanan", produce a Ravenna abbigliamento per bambini con negozi monomarca aperti nelle principali capitali commerciali del pianeta. Ospite della trasmissione condotta da Mario Russomanno su VideoRegione, che andrà in onda mercoledì alle 23.15, Angeli ha raccontato le proprie esperienze di viaggio in Usa, Giappone, Paesi Arabi, America centrale alla ricerca di opportunità di mercato, nel corso delle quali la giovane manager affronta abitualmente diversità di lingua, religione, costume e pratica imprenditoriale. Angeli si dice convinta che qualità e cultura italiane costituiscano tuttora patrimonio prezioso per il nostro Paese.