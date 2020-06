La Royal Caribbean sposta le crociere del 2021 da Venezia a Ravenna

Importante novità per il terminal crociere ravennate: le crociere di Royal Caribbean in programma per l'estate 2021, infatti, non partiranno più da Venezia ma da Ravenna. La società infatti, come informa sul proprio sito, ha inviato lettere ai clienti che avevano già prenotato del cambio di luogo, citando "maggiori preoccupazioni per il futuro della crociera a Venezia".

"Ci sono state crescenti preoccupazioni riguardo al futuro della crociera a Venezia, in Italia, a causa della congestione portuale e della capacità di controllare il traffico portuale - si legge nelle lettere - E, sebbene non sia ancora chiaro come le operazioni di crociera saranno influenzate, è importante per noi che continuiamo a fare tutto il possibile per offrire una grande esperienza e pianificare in anticipo, quando possibile. Di conseguenza, al posto di Venezia, abbiamo cambiato i nostri porti di partenza e di arrivo a Ravenna. Siamo terribilmente dispiaciuti per l'inconveniente causato da questo cambiamento".

La società sta predisponendo dei servizi di navetta gratuiti per ovviare al problema: "Gli ospiti che hanno già acquistato una tariffa aerea potranno usufruire di servizi navetta gratuiti sia prima che dopo la navigazione. Gli ospiti possono facoltativamente acquistare i trasferimenti in partenza direttamente dall'aeroporto o dal molo. Il viaggio dura circa 2 ore e mezza, a seconda del traffico locale. Il giorno dell'imbarco, le navette gratuite attenderanno nell'area Arrivi dell'Aeroporto Marco Polo di Venezia. Una volta terminata la crociera, dopo aver ritirato i bagagli, gli ospiti procedono alla dogana e quindi verranno indirizzati a bordo di un bus navetta gratuito diretto all'aeroporto Marco Polo di Venezia o a un trasferimento pre-acquistato diretto direttamente alla destinazione successiva".