"La sfida dell'agricoltura è incoraggiare i giovani": inaugurate la Mostra agricoltura Faenza e Momevi

"L’Europa 60 anni fa è nata con l’agricoltura e ancora oggi un terzo del bilancio dell’Unione Europea è dedicato al sistema agricolo. Ecco perché manifestazioni come queste sono importanti: hanno storia e sanno guardare all’oggi". A dirlo l’Eurodeputato Damiano Zoffoli, che venerdì alla Fiera di Faenza ha inaugurato l'82esima edizione della Mostra Agricoltura Faenza (Maf) e la 43esima edizione di Momevi (Mostra meccanizzazione vitivinicoltura): “La sfida dei tempi odierni, in una popolazione che invecchia, è incoraggiare i giovani al lavoro agricolo dando loro un giusto reddito. Così come la sfida dell’Europa è quella di essere più piccola con i piccoli, cioè vicina agli agricoltori, nel contempo più grande con i grandi, ovvero saper competere nei mercati internazionali”.

Parole di elogio a Momevi anche dal sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi: “La forza di questo evento è avere una lunga storia alle spalle e sapere guardare al futuro, in particolare all’innovazione. Le proposte dei tanti espositori e il ricco programma convegni vanno in questa direzione”. Presente anche il senatore Stefano Collina: “L’agricoltura è il termometro di tante sfide: cambiamenti climatici, territorio, produzione e sostenibilità. La sensibilità dei cittadini su queste tematiche è sempre maggiore, la politica deve sapere cogliere questi processi e dare risposte con gradualità”.