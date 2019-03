La sicurezza dei cibi: convegno gratuito per baristi e ristoratori

Martedì 19 marzo alle 15.00, presso la Sala Bini Confcommercio Ravenna (via Oriani 14) si svolgerà il convegno dal titolo “La sicurezza dei cibi”. L’evento è organizzato da Confcommercio Ravenna e Besant srl.

Dopo i saluti introduttivi di Mauro Mambelli Presidente Confcommercio Ravenna seguiranno gli interventi di Marco Bucci di Besant srl (Quali rischi e quali scelte - Soluzioni) e Valeria Contarini Direttrice del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione di Ausl Romagna-Ravenna (I controlli dell’Autorità competente). Obiettivo dell’incontro formativo è quello di approfondire due temi importanti per tutte le imprese del settore alimentare e della somministrazione.

In particolare, saranno esaminati due argomenti che nonostante siano previsti da disposizioni normative datate, poi riprese nel 2017, meritano una maggiore attenzione. Durante l’incontro si parlerà dei materiali, degli utensili e delle attrezzature destinati a venire in contatto con gli alimenti, quali recipienti, contenitori, utensili da cucina, attrezzature, durante le varie fasi dal trasporto alla preparazione, i cosiddetti Moca e i relativi adempimenti previsti. Inoltre, una parte significativa dell’incontro sarà dedicata al tema della Acrilammide, quella sostanza potenzialmente pericolosa che si forma negli alimenti quali, ad esempio pane, pizza, biscotti, patate, caffè etc., durante la cottura ad alte temperature come frittura, cottura al forno e alla griglia e anche durante i processi di trasformazione industriale eseguiti oltre 120° C e bassa umidità. In sostanza, la reazione a seguito della quale si forma questa molecola cancerogena è la stessa che rende "abbrustoliti" questi alimenti.

Verranno esaminate anche quali sono le “nuove” attenzioni per ridurre il rischio e per attuare buone pratiche e le procedure, seguendo precisi accorgimenti che riguardano i metodi, i tempi di cottura degli alimenti e anche la scelta delle materie prime, integrando il manuale di autocontrollo Haccp con procedure specifiche. La parte conclusiva sarà dedicata al tema dei controlli in genere da parte dell’Autorità competente in materia di igiene degli alimenti e di sicurezza alimentare, per comprendere quali “nuove” attenzioni si dovrà porre nella gestione delle procedure pratiche che ogni giorno vengono messe in pratica nella conservazione e nella produzione dei prodotti venduti o somministrati. La partecipazione è gratuita. E’ gradita la conferma di partecipazione alla segreteria Confcommercio Ravenna via di Roma 102, tel. 0544515611, mail confcommercio@confcommercio.ra.it.