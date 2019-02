La 'Viking Jupiter' inaugura la stagione crocieristica 2019

Con lo scalo inaugurale di venerdì della neonata Viking Jupiter prende avvio anche la stagione crocieristica 2019 di Ravenna Cruise Port. La Viking Jupiter è una nave da crociera di medie dimensioni, ha una stazza lorda di circa 47.800 tonnellate e nelle sue 465 cabine può ospitare fino a 930 passeggeri.

La Viking Jupiter è arrivata venerdì alle 6:30 a Porto Corsini, salutata dai colori dorati dell’alba ravennate. Per l’occasione il Comandante della nave ha invitatoa bordo i rappresentanti delle Autorità locali, della comunità portuale e di Ravenna Cruise Port per la tradizionale cerimonia di scambio crest. Circa 500 gli ospiti che parteciperanno alla crociera inaugurale, provenienti da 38 diversi Paesi di ogni parte del mondo, con una prevalenza di Americani, Norvegesi e Inglesi, ma anche con una cospicua rappresentanza di Cinesi. Le operazioni di imbarco si sono svolte al terminal di Porto Corsini, mentre la partenza della nave alla volta di Split, in Croazia, è prevista alla mezzanotte.