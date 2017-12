Laboratorio per l'innovazione, la Cna premia due aziende cervesi

Due aziende cervesi, Eb Elettronica e Fbp, si sono distinte all’interno dell’edizione 2017 del “Laboratorio per l’Innovazione” realizzato dalla Cna di Ravenna per le performance e le capacità distintive messe in campo nei vari ambiti aziendali; dalla gestione delle risorse umane alla conoscenza e governo del mercato e all’approccio commerciale, dai sistemi informativi alla gestione economico-finanziaria passando attraverso la comunicazione, la ricerca e sviluppo sino alle politiche di sostenibilità ambientale e in ambito sicurezza. L’analisi dei risultati di performance conseguiti in ciascuna delle aree è stata completata con una valutazione economico finanziaria condotta a partire dall’analisi del bilancio riclassificato secondo la quarta direttiva Cee.

Eb Elettronica si è distinta in particolare negli ambiti ricerca e sviluppo, marketing e conoscenza del mercato e per le pratiche afferenti alla gestione delle risorse umane, mentre Fbp presenta distintività sul presidio dell’area economico-finanziaria, sul marketing operativo, la comunicazione e le politiche di sostenibilità ambientale che guidano gli investimenti aziendali. Imprese che hanno la sede nell’area artigianale di Montaletto e che rappresentano un sistema imprenditoriale di eccellenza.

“Si evidenzia quindi, una volta di più, l’importanza del rilancio delle aree artigianali/industriali del territorio - sottolinea la Cna di Cervia - per sostenere le imprese esistenti e attrarre anche nuovi investimenti. Riteniamo fondamentale puntare su uno sviluppo equilibrato del territorio slegato dalle logiche della stagionalità e in grado di dare risposte a un’occupazione stabile. Riqualificare e rilanciare le aree artigianali vuol dire anche far conoscere un tessuto di imprese, leader nei propri settori, che rappresentano un tassello fondamentale per la tenuta della coesione sociale”.