Lavori in piazza: l'amministrazione incontra i commercianti

L'amministrazione comunale di Lugo ha incontrato mercoledì un gruppo di commercianti di piazza 13 giugno per fare il punto sulla questione relativa ai lavori non ancora ultimati e alle criticità prodotte di conseguenza.

L’incontro mantiene il dialogo avviato nel primo confronto avvenuto lo scorso settembre. È stata condivisa anzitutto la necessità di effettuare alcuni lavori urgenti di messa in sicurezza dei punti più critici. Nelle prossime settimane è prevista la riapertura del cantiere da parte della ditta incaricata dai promotori dell'intervento immobiliare sulla piazza, che nonostante la vertenza in corso con l'amministrazione si sono resi disponibili a provvedere ai lavori più urgenti in accordo con l'ufficio tecnico comunale. Parallelamente, l'amministrazione comunale si impegna a riconsiderare il tema più complessivo della viabilità dell'area, in occasione della prossima revisione del piano del traffico: a questo proposito, è in corso in questi giorni l'esame delle osservazioni pervenute. La Polizia municipale è al lavoro per individuare soluzioni adeguate, nella consapevolezza che il completamento dei lavori di piazza 13 giugno è solo un tassello del tema generale della circolazione stradale nel centro storico.