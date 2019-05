Le aziende vinicole romagnole in tour in Europa

La primavera enologica della Romagna anche in questo 2019 è caratterizzata dal tour europeo organizzato dal Consorzio Vini di Romagna. Dopo le esperienze degli anni passati, infatti, dal 6 al 9 maggio il Consorzio e 19 aziende romagnole sono state impegnate in quattro tappe in altrettante nazioni: in Belgio a Bruxelles, in Olanda a Woerden, in Danimarca, a Copenaghen e in Germania a Monaco di Baviera. Fra workshop, masterclass, degustazioni, incontri con "winelovers", giornalisti e operatori del settore sono state quattro giornate molto intense che hanno messo a valore l’impegno e l’attenzione che i produttori e il Consorzio rivolgono sempre più alla promozione dei vini romagnoli in Europa e nel mondo. Tra le aziende partecipanti anche Bulzaga, Fattoria Zerbina, La Sabbiona e Poderi Morini di Faenza, Randi Vini di Fusignano e Tenuta Uccellina di Russi.