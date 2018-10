Le infrastrutture per lo sviluppo del territorio dell'area collinare: un incontro di Cna

Si terrà mercoledì 17 ottobre, alle ore 18, presso il Ristorante Villa Golini in via Bologna 78, a Riolo Terme un convegno promosso dalla CNA della Romagna Faentina, sul tema: “Le infrastrutture per lo sviluppo del territorio. Credito, nuove opportunità per l’area artigianale, viabilità, casello sull’A14”.

Un confronto sui temi dello sviluppo dell’economia nell’area collinare, un’opportunità che – oltre all’adeguamento delle infrastrutture per migliorare i collegamenti – deve poter creare le condizioni per completare l’area artigianale di Riolo Terme. La realizzazione del Casello sull’A14 e gli interventi di adeguamento della Casolana permetteranno, per tutta la vallata, migliori condizioni di accesso e viabilità verso l’autostrada e la via Emilia, un’opportunità che deve essere colta per sostenere lo sviluppo economico del territorio.

Interverranno: Rudi Pozzetto, presidente CNA Riolo Terme; Alfonso Nicolardi, sindaco di Riolo Terme; Luigi Cimatti, presidente BCC della Romagna Occidentale; Raffaele Donini, assessore regionale ai Trasporti, Infrastrutture, Programmazione territoriale; Massimo Mazzavillani, direttore della CNA di Ravenna. La partecipazione all’evento è gratuita.