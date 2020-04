Le lezioni di consumo consapevole di Federconsumatori continuano a distanza

"Scegli con Stile - Sostenibilità |Tecnologia | Informazione | Legalità | Ecologia" non si ferma: le attività gratuite di educazione al consumo consapevole e responsabile promosse da Federconsumatori Emilia-Romagna per le scuole primarie e secondarie di I grado della provincia di Ravenna sono state ripensate e trasformate per la fruizione digitale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Alla luce del momento complesso per gli istituti scolastici, dovuto all’emergenza sanitaria che sta vivendo il Paese, Federconsumatori Emilia-Romagna sceglie di restare al fianco degli insegnanti e degli oltre 500 studenti del territorio che hanno aderito al progetto in questo anno scolastico, per portare avanti, anche a distanza e in linea con le indicazioni del Miur, le attività di educazione al consumo consapevole e all’utilizzo responsabile delle nuove tecnologie originariamente programmate come laboratori in classe. I percorsi sono stati ripensati per essere fruiti con modalità diverse, per dare risposte concrete alle diverse necessità e alle problematiche che il mondo della scuola ha riscontrato in queste settimane. I docenti hanno quindi scelto se svolgere gli incontri con le videolezioni in diretta, vere e proprie aule virtuali in cui gli educatori interagiscono con gli studenti, o con i kit di materiali didattici digitali, con i quali sviluppare i moduli in autonomia, nei tempi e con le dotazioni informatiche a loro più comode. Una terza opzione rinvia all’autunno la possibilità di recuperare gli incontri, in conformità a quanto sarà stabilito a livello nazionale per lo svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021".