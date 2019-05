Le novità sulla privacy per le imprese: convegno di Confcommercio

Un pubblico numeroso e attento ha partecipato al convegno ‘Privacy per le imprese’, organizzato da Confcommercio provincia di Ravenna che si è svolto oggi pomeriggio presso la Sala Bini Confcommercio Ravenna. L’appuntamento era stato organizzato per informare e formare gli imprenditori e per aggiornare le aziende del territorio in merito alle novità introdotte con il Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di Privacy. Il Regolamento prevede, infatti, verifiche ed adempimenti importanti a carico dei soggetti che trattano dati personali. Nel corso dell’incontro sono state illustrate le principali novità sulla protezione dei dati ed è stato fornito un aggiornamento della normativa nazionale in materia di tutela dei dati personali (privacy), anche alla luce del decreto legislativo 101 del 2018 che ha provveduto ad abrogare le disposizioni del Codice privacy non più compatibili con il Regolamento europeo introducendone anche di nuove. Una parte importante del convegno è stata dedicata agli approfondimenti tecnici e normativi del nuovo quadro legislativo in materia ed sono stati analizzati i contenuti e le novità della riforma per fornire un supporto alle imprese per la corretta applicazione del Regolamento.