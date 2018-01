Legge di Bilancio 2018, quale impatto sulle aziende della Bassa Romagna?

La Legge di Bilancio 2018 è stata approvata dal Parlamento. Confartigianato ha monitorato le misure d’interesse per gli artigiani e le piccole imprese e i risultati delle battaglie condotte in questi mesi: per approfondire i contenuti dei provvedimenti della manovra economica e il loro impatto sulle imprese, Confartigianato della provincia di Ravenna ha organizzato un incontro per tutti gli imprenditori operanti nel territorio della Bassa Romagna, in programma martedì 16 alle 18 nella sede Confartigianato di Lugo, in via Foro Boario 46.

Sono molti i temi trattati: bando Isi Inail 2017, rifinanziamento Nuova Sabatini, aumento della dotazione del fondo centrale di garanzia (523 mln a sostegno della nuova operatività), voucher digitalizzazione delle pmi, fondo Starter e Fondo Energia della Regione Emilia Romagna, fondo Eureca (Regione Emilia Romagna-Cdp – Ministero Sviluppo Economico, voucher pmi digitali Industria 4.0 della Cciaa di Ravenna, contributi per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro, promozione della formazione tecnica, incentivo strutturale occupazione stabile giovani, esonero contributivo scuola-lavoro, finanziamento formazione e apprendistato, credito imposta spese Formazione 4.0, versamenti aggiuntivi previdenza complementare e Tfr, proroga super e iper ammortamenti, ecobonus, benefici per recupero edilizio, bonus mobili ed elettrodomestici, bonus verde, fatturazione elettronica, differimento entrata in vigore Iri, alleggerimento adempimenti nuovo spesometro, rinvio indici di affidabilità fiscale, riordino del calendario fiscale, credito d’imposta per investimenti pubblicitari, tax credit per le imprese culturali e ricreative, Codice Appalti e riduzione dei tempi di pagamento, misure per l’autotrasporto, conguagli bollette energetiche, stabilizzazione e semplificazione Rita, Sistri e, infine, il Fondo Caregiver familiare. Relatori saranno Tiziano Samorè, segretario orovinciale Confartigianato, Marcello Martini, responsabile settore fiscale Confartigianato della provincia di Ravenna, Marco Baccarani, responsabile prov.le servizio paghe e consulenza del lavoro di Confartigianato e Maurizio Cottignola, responsabile provinciale settore credito e incentivi di Confartigianato.