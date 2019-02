Legge di bilancio 2019, quali novità? Lo spiega Confartigianato

Confartigianato della provincia di Ravenna ha organizzato una serie di sei incontri sul territorio per approfondire le numerose novità introdotte dalla Legge di bilancio 2019 in tema fiscale, contrattuale e pensionistico. Il quarto di questi appuntamenti, dopo quelli svoltisi a Ravenna, Faenza e Lugo, è in programma giovedì 7 febbraio alle ore 18 presso l’Ufficio Confartigianato di Cervia in Via Levico, 8. La partecipazione è libera e aperta a tutti gli imprenditori interessati.