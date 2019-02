Legge di bilancio, Confartigianato presenta le novità agli imprenditori

Confartigianato della provincia di Ravenna ha organizzato una serie di incontri sul territorio per approfondire con tutti gli imprenditori interessati le numerose ed importanti novità introdotte dalla Legge di bilancio 2019 in tema fiscale, contrattuale e pensionistico. Dopo i quattro appuntamenti già svolti nei giorni scorsi, gli interessati possono ancora contare su due date, entrambe in programma dalle ore 18 alle 19.30: lunedì nella sede della Confartigianato di Russi in Via Trieste, 26 e martedì in quella di Bagnacavallo in Via Vecchia Darsena, 12. La partecipazione è libera ed aperta a tutti gli imprenditori.