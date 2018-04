Legionella, come prevenire il rischio: un convegno di Confcommercio

Giovedì 12 aprile alle 15, presso la Sala Bini di Confcommercio (via Oriani 14) si svolgerà il convegno dal titolo ‘Legionella: come prevenire il rischio - Nuova linee guida regionali per prevenire il rischio nelle attività’. Dopo i saluti di Nicolò Scialfa, Presidente Federalberghi Confcommercio Ravenna, ci saranno gli interventi della Dott.ssa Valeria Contarini, Dirigente medico - Ausl della Romagna sede di Ravenna e del Dott Amleto Fiorentini, Coordinatore dei Tecnici della prevenzione - Ausl della Romagna sede di Ravenna. L’iniziativa interessa particolarmente gestori di alberghi, campeggi, bed & breakfast, affittacamere, stabilimenti balneari, palestre, case famiglia, comunità alloggio e amministratori di condominio. La partecipazione è gratuita, è gradita la prenotazione.