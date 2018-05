"Licenziamenti in vista": lavoratori di Lugo Terminal in sciopero

I lavoratori della Lugo Terminal, insieme alle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, riuniti in assemblea lo scorso 25 maggio hanno dato mandato ai sindacati di categoria di indire un pacchetto di ore di sciopero a sostegno della vertenza che intende contrastare la procedura di licenziamento per nove lavoratori. Le organizzazioni sindacali, insieme alle rsa dell’azienda, hanno proclamato per martedì 29 maggio uno sciopero di 8 ore per ogni turno di lavoro e di 8 ore per i lavoratori giornalieri, come primo pacchetto di sciopero, in previsione dell’incontro del prossimo 7 giugno con la direzione aziendale. "Auspichiamo che le posizioni intransigenti da parte dell’azienda, tenute nell’incontro precedente - spiegano i sindacati - vengano modificate e si arrivi a una conclusione che salvi i posti di lavoro".