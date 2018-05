"Licenziamento collettivo per nove lavoratori": proclamato lo stato d'agitazione

"Lo scorso 16 maggio l’azienda Lugo Terminal ha comunicato alle organizzazioni sindacali e alle Rsa aziendali l’apertura delle procedure di mobilità, legge 223/91, per nove lavoratori". Ad annunciarlo sono Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti che, insieme alle Rsa aziendali, giovedì hanno incontrato i vertici dell'azienda per un confronto sulla procedura di licenziamento collettivo. "L'azienda intende procedere alla riduzione di personale e ha rifiutato le possibili soluzioni proposte dai sindacati per il mantenimento dell’intero organico ed evitare i licenziamenti - commentano i sindacati - Nella riunione abbiamo evidenziato la necessità di approfondire tematiche legate alla produzione e all’organizzazione del lavoro. Per tale motivo la riunione è stata aggiornata al prossimo 7 giugno". I sindacati hanno, per il momento, proclamato lo stato di agitazione con il blocco delle prestazioni straordinarie e hanno convocato per venerdì 25 maggio un’assemblea di tutti i lavoratori.