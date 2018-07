Lidl, i sindacati di Cisl e Uil contro il sindaco di Massa Lombarda: "Dichiarazioni inopportune"

"Ipotizzare che l’accordo sottoscritto da Fisascat Cisl e Uiltucs non sia migliorativo e partecipare per solidarietà ad uno sciopero di protesta di una singola organizzazione contro l’accordo stesso appare un atteggiamento inopportuno sotto il profilo politico e sindacale". Laura Chiarini e Claudia Lugaresi, rispettivamente segretari di Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, rispondono così al sindaco di Massa Lombarda. "Uiltucs e Fisascat Cisl, nel sottoscrivere il contratto integrativo Lidl Italia Srl hanno garantito ai lavoratori occupati il miglioramento generale delle condizioni lavorative a partire dal trattamento economico e normativo contrattuale, come, per esempio, la maggiorazione per il lavoro domenicale, l’incremento su base volontaria dell’orario part time, prestazioni di welfare aziendale nei confronti delle famiglie , miglioramento delle prestazioni relative all’assistenza sanitaria integrativa, migliori agibilità sindacali anche in tema di sicurezza sul lavoro - evidenziano -. Riteniamo che queste siano le ragioni oggettive che ci portano a sostenere l’accordo. Invitiamo pertanto il sindaco ad esimersi dall’esprimere valutazioni e giudizi su argomenti specifici, senza aver acquisito, come in questa circostanza, tutte le informazioni necessarie anche attraverso la consultazione di tutte le parti sindacali".